Dillinger Lehrerakademie hält beim Online-Wandel Schritt

Plus Die Zahl der Teilnahmen hat sich an der Dillinger Lehrerakademie vervierfacht. Das Thema ChatGPT wird ernst genommen. So kann man mit dem digitalen Wandel Schritt halten.

Die Welt wandelt sich, das ist nicht neu. Unglaublich ist aber die Geschwindigkeit der Veränderungen. Ein Beispiel ist das Chatten mit der künstlichen Intelligenz. ChatGPT dürfte die Arbeitswelt massiv verändern. In unserem Test hat der neue Dialogpartner im Netz zwar noch vielfach versagt und beispielsweise die Ursprünge des Fußball-Bundesligisten FC Augsburg in den Landkreis Dillingen verlegt. Aber: Diesen Fehler spuckte ChatGPT beim Chat am vergangenen Sonntag aus. Bei einem weiteren Test vier Tage später hatte das System offensichtlich dazugelernt. Die Heimat der Augsburger Kicker, die am Samstag im Spiel gegen Union Berlin drei Punkte im Kampf gegen den Abstieg brauchen, wurde jedenfalls nicht mehr ins Dillinger Land verlegt. Wie die Digitalisierung voranschreitet, zeigt auch die Dillinger Akademie für Lehrerfortbildung.

Er herrscht Raumnot in der Dillinger Lehrerakademie

Die Lehrerakademie hat in diesen Tagen das Gebäude des ehemaligen Gesundheitsamtes in der Weberstraße 14 übernommen. Der Grund: Die Einrichtung platzt aus allen Nähten. Dies liegt aber nicht daran, dass immer mehr Lehrer und Lehrerinnen zur Fortbildung nach Dillingen reisen. Die Zahl der physisch anwesenden Pädagogen und Pädagoginnen wird in diesem Jahr vermutlich in etwa das Niveau des Vor-Corona-Jahres 2019 erreichen. Damals wurden rund 26.000 Kurse in Präsenz gebucht. Insgesamt lag die Zahl der Lehrgangsteilnahmen bei 51.000.

