Ein Fehler des Eppisburger CSU-Schatzmeisters, mehr aber auch nicht

Plus Die Veröffentlichung der Anzeige vor der Dillinger Landratswahl im Aschberg-Amtsblatt mit einem persönlichen Statement des BBV-Kreisobmanns Klaus Beyrer für den CSU-Kandidaten Christoph Mettel war ein Fehler des Schatzmeisters des Eppisburger Ortsverbands. Mehr aber auch nicht.

Für einen Skandal vor der Dillinger Landratswahl taugt die Sache nicht. Der Schatzmeister der Eppisburger Christsozialen, Rainer Egger, hat für den BBV-Kreisobmann und CSU-Kreisrat Klaus Beyrer eine Anzeige im Aschberg-Amtsblatt aufgegeben. Der Landwirt attestiert darin dem CSU-Kandidaten Christoph Mettel „die besten Voraussetzungen für die zukünftigen Aufgaben des Landrats“.