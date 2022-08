Die Grundsteuer C wäre ein gutes Instrument gegen brachliegendes Bauland

Plus Nur mit gutem Zureden wird man Grundstücksbesitzer nicht zum Bauen bewegen. Spekulation geschieht hier auch im Kleinen.

Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz ist Mitglied der CSU. Der Präsident des Bayerischen Gemeindetags und Bürgermeister von Abendsberg, Uwe Brandl, ist das auch. Bemerkenswert ist das deshalb, weil ihre Äußerungen zur möglichen Grundsteuer C so unterschiedlich sind. Während Brandl mit harschen Worten auf Konfrontationskurs zur Landtagsfraktion geht, die eine Einführung der Steuer abgelehnt hat, äußert sich Kunz zurückhaltend und verständnisvoll.