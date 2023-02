Eltern müssen auch im Fasching Vorbild sein

Plus Endlich wieder raus, Fasching feiern, Party machen. Viele Jugendliche haben zwei Jahre darauf gewartet. Kein Wunder, dass sie jetzt ordentlich Gas geben wollen. Das ergeht vielen Erwachsenen nicht anders, doch sie haben dabei auch eine Vorbildfunktion.

Jung und Alt haben erlebt, wie schnell es gehen kann, dass wegen einer Pandemie sämtliche Veranstaltungen und gesellige Treffen gestrichen werden.