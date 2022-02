Erfolgsgeschichte aus Ziertheim: Eine Idee kann sich auszahlen

Plus Andreas Mendel hatte als Student eine Idee und er hat sich getraut. Mit Erfolg. Der Ziertheimer hat ein Unternehmen aufgebaut. Das macht Mut.

Mit sehr viel Arbeit, Einsatz und Willen ist aus der Idee von Studenten eine Firma geworden. Nun leitet Andreas Mendel aus Ziertheim sein eigenes Unternehmen. Es ist kein durchdigitalisiertes, verrücktes Thema, das ihn und seine zwei Mitstreiter antreibt, sondern Gesundheit. Dass Menschen sich darum kümmern, also zum Beispiel Sport im Fitnessstudio, daheim oder draußen machen und dafür belohnt werden –, das klingt erst mal simpel. Doch von der Idee zur Umsetzung ist es, wie Mendel auch beschreibt, ein weiter Weg. Und eine Unternehmensgründung ist in vielerlei Hinsicht ein Risiko.