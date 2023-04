Fastenzeit und Ramadan: Was uns verbindet

Plus Wieder Süßigkeiten, Alkohol und Fernsehen – die Christen haben an Ostern ihr Fasten beendet. Der Ramadan dauert noch bis zum 21. April an und bietet auch Chancen für Nicht-Muslime.

Nur etwa alle 30 Jahre kommt es vor, dass Christen und Muslime zur gleichen Zeit fasten – so auch dieses Jahr. Während sich Katholiken und Protestanten seit Sonntag wieder ihr Brötchen morgens mit Schokocreme schmieren oder abends ihr Bier genießen, essen und trinken die Muslime noch bis zum 21. April zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang nichts. Ob Islam, Christentum, Buddhismus, Judentum oder die orthodoxe Kirche, alle großen Religionen haben Phasen, in denen sie sich in Verzicht üben.

Alle großen Religionen fasten, trotzdem gibt es Vorteile

Jesus zog sich 40 Tage zum Fasten in die Wüste zurück. Mohammed fastete, bevor ihm der Koran offenbart wurde. Moses stieg auf den Berg Sinai, fastete 40 Tage und empfing dann Gottes Wort. Aber auch Atheisten verzichten auf Nahrung, da es die Gesundheit positiv beeinflussen kann. Aus welchem Grund auch immer man fastet: Es geht um den Verzicht, sich neu zu besinnen, die Nähe zu sich selbst oder Gott zu spüren. Eben nur in verschiedenen Formen.

