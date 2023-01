Foodsharing im Landkreis Dillingen: Wir müssen Essen neu denken

Plus Um unsere wichtigsten Ressourcen zu schonen, ist die Arbeit der 50 Foodsharer und ihren Partnerbetrieben ein wichtiger Beitrag - der hoffentlich zum Umdenken beiträgt.

Man kann es denjenigen kaum hoch genug anrechnen, die sich gegen die Verschwendung von Lebensmitteln engagieren. Denn unser Umgang mit den wichtigsten uns zur Verfügung stehenden Ressourcen - Wasser und Nahrung - wird eines der zentralen Felder sein, in der sich die Gesellschaft der Zukunft bewähren muss.