Freiwillig ist der Verzicht nicht

Plus Johann Häusler wäre gerne wieder für die Freien Wähler im Stimmkreis Augsburg-Land, Dillingen angetreten. Die FW-Kreisvorstände wollen das aber nicht.

Wer den Landtagsabgeordneten Johann Häusler kennt, darf sich sicher sein: Ganz frewillig ist sein Verzicht auf eine erneute Landtagskandidatur bei der Wahl im Herbst 2023 nicht. Der 70-Jährige hätte gerne noch einmal für die Freien Wähler als Erststimmen-Bewerber im Stimmkreis Augsburg-Land, Dillingen kandidiert. Das hat Häusler klar zum Ausdruck gebracht.