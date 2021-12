Frust wegen Corona-Weihnachten? - Bleiben Sie zuversichtlich

Plus Ein gescheiterter Kanzlerkandidat sprach 2020 Jahr wegen Corona vom "härtesten Weihnachten". In diesem Jahr ist es nicht besser. Am Fest gibt es aber eine Botschaft, die Mut machen kann.

Vielleicht erinnern Sie sich noch zurück. Nach dem Beginn der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr sprach Armin Laschet, der damalige Ministerpräsident Nordrhein-Westfalens, vom „härtesten Weihnachten“ seit dem Krieg. Der spätere CDU-Kanzlerkandidat löste damit eine Debatte aus, ob das Fest nicht schon unter viel schwierigeren Umständen gefeiert wurde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen