Kommunen sollten bei der Aufnahme von Geflüchteten solidarisch sein

Plus Die Einigung auf einen Verteilschlüssel zur Aufnahme von Geflüchteten würde problematische Debatten im Landkreis Dillingen verhindern.

Vielleicht spüren Sie, liebe Leser und Leserinnen, vor Weihnachten die Sehnsucht nach Frieden und Harmonie besonders stark. Und Sie empfinden gerade in diesen Tagen, dass unsere Welt Lichtjahre davon entfernt ist. Der und der Israel-Gaza-Krieg sind nicht die einzigen Konflikte, bei denen unschuldige Menschen sinnlos sterben. Im Landkreis Dillingen war zuletzt ebenfalls wenig von heiler Welt zu spüren. Mehrere hundert Menschen haben in Holzheim gegen eine Flüchtlingshalle protestiert, die der Landkreis im Notfall auf dem Gelände neben einem Supermarkt aufstellen möchte. Die Demonstranten dort haben grundsätzlich berechtigte Bedenken, dass die Zuweisung von Geflüchteten inzwischen viele Kommunen überfordert. Problematisch waren allerdings Pauschalurteile über die Kriminalität von Asylsuchenden, die lautstarken Abschiebe-Rufe und die These, dass es nahezu allen Flüchtlingen nur um die Einwanderung in unser Sozialsystem gehe.

In der Asylpolitik gibt es keine einfachen Lösungen

Nicht nur an Weihnachten ist es wichtig, am Ende hitziger Debatten aufeinander zuzugehen. Ein erster Schritt wäre die Erkenntnis, dass es in der Asylpolitik keine einfachen Lösungen gibt. Solange Menschen in Afrika verhungern, verfolgt werden und in korrupten Diktaturen null Zukunftsperspektive haben, werden viele von ihnen versuchen, unter dem Einsatz ihres Lebens nach Europa zu fliehen. Sinnvoll wäre es, wenn der Bund mehr Geld in Afrika für eine Entwicklungspolitik auszugeben würde, die Fluchtursachen beseitigt. Geflüchtete aber, die bereits vor unserer Haustür stehen, sind menschenwürdig zu behandeln. In einem Europa, das sich zumindest noch rudimentär der christlich-abendländischen Tradition verpflichtet fühlt, müsste das eine Selbstverständlichkeit sein.

