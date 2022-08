Georg Winters Entscheidung ist vernünftig

Plus Die Verdienste des CSU-Landtagsabgeordneten Georg Winter für die Region sind unbestritten. Mit seinem Verzicht auf eine erneute Kandidatur hat der 71-Jährige die richtige Entscheidung getroffen.

Die Entscheidung des CSU-Landtagsabgeordneten Georg Winter, 2023 nicht mehr bei der Wahl anzutreten, bringt nicht nur für die Christsozialen im Landkreis Dillingen eine Zäsur. Der Höchstädter hat mit seinem politischen Wirken die Region geprägt. Es dürfte im Landkreis Dillingen und nördlichen Kreis Augsburg kaum einen Ort geben, für den Winter nicht Fördergelder des Freistaats Bayern losgeeist hat. Menschen im Dillinger Land und im Zusamtal, die den Vierziger noch nicht überschritten haben, kennen gar keinen anderen Stimmkreisabgeordneten, der die Interessen der Region in München vertritt.