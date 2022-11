Große Hilfsbereitschaft für Geflüchtete aus der Ukraine im Zusamtal

Plus Diejenigen, die vor dem schrecklichen Krieg in der Ukraine fliehen, werden bei uns nicht alleine gelassen.

Wer sich mit Menschen unterhält, die aus ihrer Heimat fliehen mussten, für den relativieren sich viele der eigenen Probleme. Selbst größere Sorgen wie die Energiepreise oder die unsichere Entwicklung der Wirtschaft rücken für einen Augenblick in den Hintergrund, wenn man erfährt, wie sich diejenigen fühlen, die durch Panzer und Soldaten aus ihrer Heimat vertrieben wurden. Die jeden Tag von Kampfhandlungen hören und lesen. Aus Gebieten, in denen die eigenen Verwandten leben, Väter, Ehemänner, Kinder.