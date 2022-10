Gundelfingen ganz sich bald auf zwei Faschingsumzüge gefasst machen

Plus Vermutlich wird 2023 in Gundelfingen zweimal ein Gaudiwurm gestartet. Damit wäre die Stadt die unangefochtene Faschingshochburg im Kreis Dillingen.

Humor kann schnell eine ernste Angelegenheit werden. Besonders, wenn es um epochale Entscheidungen wie einen Termin für den Faschingsumzug geht. Seit Jahrzehnten findet der Gundelfinger Gaudiwurm am Tag vor dem Aschermittwoch statt. Nun wird er in der Saison nach vorne verlegt – auf den Samstag vor dem Fastnachtswochenende. Damit brechen die Glinken, die den Fasching in der Gärtnerstadt organisieren, zwar mit einer Tradition. Die Rechnung dürfte aber aufgehen. Wenn sich der Termin etabliert, werden vermutlich mehr Zuschauer und Zuschauerinnen zu dem Narrenspektakel kommen. Zwei Gründe sprechen – im Ernst – für die Verlegung: Am Faschingsdienstag wird inzwischen in den meisten Betrieben normal gearbeitet. Und am Kehraus vor dem Aschermittwoch ist die Luft bei vielen Narren und Närrinnen ohnehin schon raus.

