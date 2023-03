Gundelfingen hat fünf Kandidaten mit Format für die Bürgermeisterwahl

Plus Bei der Bürgermeisterwahl haben die Gundelfinger am 12. März eine Auswahl, wie es sie in der Gärtnerstadt noch nicht gegeben hat.

Die Gundelfinger Bürgermeisterwahl bewegt die Menschen in der Gärtnerstadt - und darüber hinaus. Etwa 600 Besucherinnen und Besucher sind am Dienstagabend zur Podiumsdiskussion der Donau-Zeitung in die Brenzhalle gekommen. Und die Übertragung im Netz verfolgten zeitweise mehr als 900 Zuschauer und Zuschauerinnen gleichzeitig zu Hause an ihren Bildschirmen. Was dabei ungewöhnlich ist: Auch nach zwei Stunden Livestream war das Interesse ungebrochen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen