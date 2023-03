Gundelfinger Bürgermeisterwahl: Auf in die zweite Runde

Plus Die Wahl ist am Sonntag im ersten Wahlgang erwartungsgemäß noch nicht entschieden worden. Es gibt schon wieder ein Duell zwischen Freien Wählern und CSU.

Eine Überraschung ist das nicht. Bei der Gundelfinger Bürgermeisterwahl müssen die Bürger und Bürgerinnen der Gärtnerstadt nach dem ersten Wahlgang am Sonntag nun am 26. März ein zweites Mal ihr Kreuzchen machen. Egal, mit wem man in den vergangenen Wochen in der Stadt gesprochen hat – alle gingen von einer Stichwahl aus. Bei fünf ernst zu nehmenden Kandidaten wäre es auch eine kleine Sensation gewesen, wenn einer der vier Bewerber oder die Bewerberin gleich im ersten Wahlgang mehr als 50 Prozent der Stimmen auf sich vereint hätte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

