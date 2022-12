Hausarztversorgung im Landkreis Dillingen: Keine Besserung in Sicht

Plus Die Hausärzte schlagen Alarm - wieder einmal. Seit Jahren kämpfen sie für eine Verbesserung der Lage. Zeit, dass die entscheidenden Stellen zuhören.

Monatelange Wartezeiten für Patientinnen und Patienten, überlastete Hausärzte, veraltete Planungsgrundlagen und dann noch dieser Satz: „Wenn es so weitergeht, wird das System brechen." Die Warnung von Dr. Alexander Zaune und seinen Mitstreitern sollte alle Alarmglocken läuten lassen. Und doch ist all das längst Alltag geworden.