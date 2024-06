Das Hochwasser im Kreis Dillingen bringt in vielen das Schlechte hervor

Plus Während viele Menschen mitanpacken oder Einsatzkräfte versorgen, gibt es eben auch die anderen, die Unvernünftigen. Diese Katastrophentouristen sind ein Problem.

Situationen wie die aktuelle bringen das Gute wie das Schlechte in den Menschen hervor. Während die einen Einsatzkräfte vor Ort mit Kaffee, belegten Semmeln und Snacks für zwischendurch versorgen oder sich freiwillig melden, um Sandsäcke zu füllen, gibt es leider auch die anderen. Nennen wir sie mal "Vernunftverweigerer".

Viele Katastrophentouristen diskutieren lieber, als in Sicherheit zu bleiben

Die Vernunftverweigerer kommen zur Donau und den anderen überfluteten Flüssen, sie bleiben nicht im sicheren Bereich vor den Absperrungen für ihre Fotos, sie steigen unter Absperrbändern hindurch, radeln an Hochwasser-Blockaden vorbei durchs Wasser und lassen sogar ihre kleinen Kinder direkt neben dem Hochwasser spielen. Und das während der Pegel weiter steigt, Entwarnung nicht in Sicht ist. So geschehen an der Segrépromenade in Lauingen, und an vielen anderen Orten auch.

