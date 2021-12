Höchstädter Klassenzimmer-Streit: Schulen möglichst lange offen halten

Plus Der Lutzinger Xaver Kerle kritisiert, dass Erstklässler in zwei Räumen der Höchstädter Grundschule nicht ausreichend Abstand einhalten und sich deshalb mit Corona infizieren könnten. Dennoch: Distanzunterricht sollte das letzte Mittel sein.

In einem hat der Lutzinger Naturschützer Xaver Kerle natürlich recht. Wenn Kinder über Stunden hinweg zusammen in Klassenzimmern sitzen, steigt die Gefahr, dass sie sich mit Covid-19 infizieren können. Das betrifft aber alle Schulräume, und nicht nur die beiden Klassenzimmer im ehemaligen Theaterkeller der Höchstädter Grundschule.