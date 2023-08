Höchstädter Pfarrei präsentiert sich als lebendige Gemeinschaft

Plus Die Stadtpfarrkirche in Höchstädt wird erneut als Ort, an dem der Glaube gelebt wird, erfahrbar. Die Bilanz eines viertägigen Feier-Marathons.

Einen viertägigen Feier-Marathon hat die katholische Pfarrgemeinde Mariä Himmelfahrt in Höchstädt hinter sich. Der Anlass dafür war in der Tat groß: Vor einem halben Jahrtausend wurde die Höchstädter Stadtpfarrkirche eingeweiht. Und das nach einer Bauzeit von 81 Jahren. Demnach waren die Initiatoren des Bauwerks, das neben dem Schloss zum Wahrzeichen der Stadt zählt, bei der Fertigstellung alle nicht mehr auf Erden. Die Errichtung dieser mächtigen Stadtpfarrkirche ist ein Zeugnis vieler Menschen, die vor mehr als 500 Jahren ihr Leben im Glauben an Gott ausgerichtet haben.

Die Pfarreiengemeinschaft Höchstädt hat in den vergangenen Tagen dieses historische Ereignis ausgiebig gefeiert. Das Fest war aber weit mehr als die Erinnerung an ein geschichtliches Datum. In Zeiten, in denen viele Menschen der Kirche den Rücken kehren, hat sich die Höchstädter Pfarrgemeinde als lebendige Gemeinschaft präsentiert. Ministranten und Ministrantinnen, junge Väter und Mütter, Ehrenamtliche in Pfarrgemeinderat, Kolping, Kirchenverwaltung und vielen anderen Vereinen haben an allen vier Tagen jeweils Hunderte von Gästen bewirtet. Etwa 100 Helfer und Helferinnen waren im Einsatz.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen