Neue Technik: In Sachen Sicherheit können wir alle helfen

Immer mehr Technologie findet sich in Fahrzeugen und Haushalten – damit müssen sich die Ehrenamtlichen auf immer mehr Szenarien vorbereiten.

In der Zukunft wird die Energie, die unsere Gesellschaft braucht, ausschließlich bei uns aufgefangen und umgewandelt werden. Batterien kommt bei der Transformation eine entscheidende Rolle zu. Doch es warten auch Herausforderungen - auch für die Ehrenamtlichen.

Schon jetzt kann einem schwindelig werden, wenn man versucht, dem technologischen Fortschritt zu folgen. Zwar haben die Technologien unser aller Leben in zahlreichen Bereichen verbessert und werden das noch weiter tun. Doch warten auch verschiedenste Herausforderungen.

Es tun sich immer mehr mögliche Szenarien auf

Im Gespräch mit dem Dillinger Kreisbrandrat Frank Schmidt wird deutlich, dass sich immer schneller mögliche Szenarien auftun, auf die sich die Feuerwehr einstellen muss. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass sich die Ehrenamtlichen zu unser aller Nutzen mit den Einsatzfacetten auseinandersetzen. Und sich im schlimmsten Fall auch deren Gefahren aussetzen.

Jede und jeder kann seinen Teil dazu beitragen, dass die Modernisierung so sicher wie möglich abläuft. Die modernen Technologien wie Akku-Geräte und Stromerzeugung durch Sonnenenergie sind oft unauffällig. Doch darf man keinesfalls unterschätzen, welches Potenzial sich in ihnen verbirgt. Schnell läuft man Gefahr, die Sicherheit für selbstverständlich zu nehmen und keine Bedienungsanleitung mehr zu lesen. Doch insbesondere bei billigeren oder gebrauchten Produkten sollte man nicht blind auf deren Sicherheit vertrauen. Lieber einmal mehr in die Bedienungsanleitung geschaut, lieber einmal öfter einen Fachmann oder eine Fachfrau die eigene Elektronik untersuchen lassen.