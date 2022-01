In der Diskussion um das Tierkrematorium wird es Zeit für die Befürworter

Plus Dass der Lauinger Stadtrat seine Entscheidung zum Tierkrematorium nicht zurücknimmt, ist richtig. Nun ist es Zeit, dass sich auch die Befürworter zu Wort melden.

Nun sollen also die Bürgerinnen und Bürger darüber entscheiden, ob das Tierkrematorium am Lauinger Herrgottsruhfriedhof gebaut werden soll oder nicht. Eine echte Wahl hatte der Stadtrat bei dieser Entscheidung nicht mehr. Mit dem erfolgreichen Bürgerbegehren wurde der Bürgerentscheid obligatorisch. Die Ratsmitglieder hätten den Entscheid nur verhindern können, indem sie für die Rücknahme ihres Beschlusses gestimmt hätten. Gut, dass sie das nicht getan haben.