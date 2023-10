Kommentar

vor 17 Min.

In Höchstädt heißt es: Nach der Wahl ist vor der Wahl

In Höchstädt wird nach der Landtagswahl am 3. Dezember erneut gewählt: An diesem Sonntag findet die Höchstädter Bürgermeisterwahl statt.

Plus Die Region Dillingen ist bald mit vier Abgeordneten im Landtag vertreten. In Höchstädt gibt es den nächsten Zweikampf zwischen Freien Wählern und CSU. Ein Kommentar.

Von Berthold Veh Artikel anhören Shape

Es war die spannendste Landtagswahl der vergangenen Jahrzehnte in der Region. Der Urnengang im Stimmkreis Augsburg-Land, Dillingen spitzte sich im Vorfeld erneut auf einen Zweikampf zwischen CSU und Freien Wählern zu. Der FW-Landtagsabgeordnete Fabian Mehring ließ über seinen Wahlkampfhelfer Leo Schrell verlauten, dass er es auf den Gewinn des Direktmandats abgesehen hatte. Nachdem Platzhirsch Georg Winter (CSU) nach 33 Jahren Landtag nicht mehr angetreten war, schien die Gelegenheit für die Freien Wähler günstig, dass Fabian Mehring bei den Erststimmen den Neuling Manuel Knoll (CSU) den Rang ablaufen könnte. Und dem Vernehmen nach machte sich auch bei vielen Christsozialen die Nervosität breit, dass dieser politische Gau eintreten könnte.

Niederlage? Mehring feiert sein historisches Erststimmenergebnis

Es kam aber anders. Knoll gewann das Erststimmenmandat deutlich und ließ Mehring mit einem Vorsprung von 10,8 Prozentpunkten hinter sich. Der FW-Politiker wiederum hielt sich nicht lange damit auf, dass er den Coup verfehlt hatte, den Christsozialen das Erststimmenmandat zu entreißen. Mehring feierte sein sehr gutes Erststimmenergebnis (24,5 Prozent), das beste in der FW-Geschichte im Stimmkreis. Mit Marina Jakob aus dem Langweider Gemeindeteil Achsheim, die im Kreis Günzburg um Erststimmen warb, zog zudem eine weitere FW-Kandidatin aus der Region in den Landtag ein. Und auch der nicht weit von der Dillinger Landkreisgrenze entfernt wohnende Adelsrieder Bürgermeister Anton Rittel (Stimmkreis Augsburg-Land-Süd) schaffte ebenfalls den Sprung ins Maximilianeum. Der Stimmkreis Augsburg-Land, Dillingen ist demnach künftig mit vier Abgeordneten – Manuel Knoll, Fabian Mehring, Marina Jakob und dem Donauwörther Ulrich Singer (AfD) – im Landtag in München. Bisher hatten drei Abgeordnete die Interessen der Region im Landtag vertreten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen