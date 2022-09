Körperliche und geistige Arbeit ergänzen sich

Plus Sowohl Ausbildung als auch Studium haben Vorteile. Beide zusammen bilden eine starke Grundlage der Gesellschaft – der Landkreis Dillingen bietet hierfür beste Bedingungen.

Viel wird derzeit über den Fachkräftemangel diskutiert. Und mittlerweile hat diesen schon beinahe jeder am eigenen Leib erfahren. Die Wartelisten für handwerkliche Aufträge sind mittlerweile lang. Die Zahl der Bewerber für Ausbildungsplätze in vielen Betrieben dagegen überschaubar.