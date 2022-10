Kommunen müssen das Tierheim finanziell besser unterstützen

Plus Seit Jahren gibt es Klagen über bauliche Mängel im Höchstädter Tierheim. Die Kommunen im Kreis Dillingen müssen ihren Beitrag für die unterfinanzierte Einrichtung erhöhen.

Johann Rechthaler sagt es selbst. Bei ihm war am Ende "die Luft raus". Es war Zeit für einen Wechsel. Deshalb ist es gut, dass der Tierschutzverein für den Landkreis Dillingen jetzt mit der Vorsitzenden Ariane Dallmaier und ihrer Stellvertreterin Melanie Gorcica einen Neuanfang wagt. Rechthaler hat am Ende nicht glücklich agiert. Dass er bei der Versammlung, in der die Neuwahlen stattfanden, selbst nicht dabei war, ist ein Fehler. Er hätte dort einiges zurechtrücken können. Was aber unbestritten ist: Rechthaler hat sich um den Tierschutz im Landkreis Dillingen verdient gemacht. 27 Jahre lang führte der Lauinger den 1979 gegründeten Tierschutzverein, das ist eine bemerkenswerte Leistung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen