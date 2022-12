Krankheitswelle: Die Leidtragenden des Systems sind die Kleinsten

Plus Kinderarztpraxen im Kreis Dillingen müssen die Infektionswelle bewältigen und mal wieder gerät das Gesundheitssystem an seine Grenzen. Das sollte alle aufrütteln.

Die Infektionswelle rollt. Kliniken vor dem Kollaps. Kinderärzte am Limit: Dieser Tage stolpert man immer wieder über solche Schlagzeilen. Doch eigentlich stolpert man gar nicht mehr. Man nimmt zur Kenntnis mit dem Gedanken: Das habe ich doch irgendwo schon einmal gehört...? Stimmt. Die Hilferufe aus dem Gesundheitswesen sind laut. Mal wieder. Oder immer noch.