Krieg in Ukraine: Die Gemeinschaft ist gefragt

Für das Grausame, was im Krieg von Wladimir Putin gegen die Ukraine geschieht, gibt es kaum Worte. Die stündlich neuen Entwicklungen wirken unwirklich. Für Menschen, die aus der Ukraine kommen und dort Familie, Freunde und eine Heimat haben, sind sie lähmend. Sie warten täglich auf Nachrichten, hoffen auf Lebenszeichen, hören von den aktuellen Situationen und versuchen, weiter ihr Leben zu führen. Ein Krieg ist menschenverachtend.

Krieg in Ukraine: Menschen aus Landkreis Dillingen möchten helfen

Den Unterschied machen kann nun die Gesellschaft. An vielen Orten, wie auch im Landkreis Dillingen, sorgen Bürger und Bürgerinnen sich, versuchen zu helfen, auf irgendeiner Art und Weise. Die Geld- und Sachspenden, die in die Ukraine geliefert werden, wie von Vereinen in Gundelfingen und in Augsburg, aber auch von Privatpersonen, können Menschen Notsituationen ein wenig erleichtern oder sogar Menschen retten. Sich Zeit zu nehmen, diese Spenden zu organisieren, macht das überhaupt erst möglich.

Hunderttausende Ukrainer und Ukrainerinnen haben sich bereits auf den Weg Richtung Westen gemacht und fliehen vor dem Krieg. Auch der Landkreis Dillingen hat bereits Platz für 100 Personen geschaffen.

Doch Unterkünfte sind nicht alles. Die Menschen brauchen Betten, Essen, Hygieneartikel. Einander zu helfen, miteinander zu sprechen und Verständnis füreinander zu haben ist wichtiger denn je. Ob mit Geld, Spenden, Arbeitskraft, Wohnraum oder einem offenen Ohr – jeder und jede kann etwas machen. Für die Gesellschaft ist es nun das Mindeste, gemeinsam zu helfen.

