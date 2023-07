Kommentar

vor 17 Min.

Kurlandkindergarten in Lauingen: Die leidige Frage nach der Schuld

Plus Die Misere um den Kindergarten in der Kurlandstraße nimmt kein Ende. Die Schuld schieben sich die Beteiligten gegenseitig zu. Leidtragende sind am Ende die Familien.

Von Jonathan Mayer

Die Freude war groß beim Spatenstich für den Kindergarten-Neubau in der Kurlandstraße. Im März vor zwei Jahren kamen alle Beteiligten zusammen, man tauschte Freundlichkeiten aus, lobte sich gegenseitig. Anderthalb Jahre später hätten in dem Holzbau 111 Kinder spielen und toben sollen. Doch dann kam der Regen, der Schimmel - und der Ärger. Aktuell geht man davon aus, dass erst Mitte kommenden Jahres ein Einzug möglich sein wird. Zwei Jahre später als geplant. Doch solche Terminangaben sind angesichts der Misere und Verzögerungen am Notariat inzwischen mit Vorsicht zu genießen. Die Frage nach der Schuld bleibt weiter ungeklärt. Ausbaden müssen das alles Lauinger Kinder und ihre Eltern.

Dabei geht es nicht nur um die Familien der Kirschgruppe, die sich jetzt in einem Brief an Verwaltung, Bürgermeisterin und Landrat wandten. Sie fühlen sich belogen, wollen in der Interimslösung im Kinderhaus St. Martin bleiben, statt ihre Kinder in einen Container nahe der Baustelle ziehen zu sehen. Verständlich: Ihr Nachwuchs wird am Ende mindestens zwei Drittel ihrer Kindergartenzeit in Zwischenlösungen verbracht haben, zwei, wenn nicht drei Mal umgezogen sein. Wer selbst gern an die eigene Kindergartenzeit zurückdenkt, kann sich das nicht wünschen. Doch auch St. Martin braucht seine Räume wieder.

