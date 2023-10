Landtagswahl in der Region Dillingen – so spannend wie lange nicht

Plus Wer holt sich im Stimmkreis Augsburg-Land, Dillingen das Direktmandat? Der Wahlkampf in der Region fokussierte sich auf die Bewerber von CSU und FW.

Mit dem Wahlsonntag geht der spannendste Landtagswahlkampf seit Jahrzehnten in der Region zu Ende. Sieben Mal war der Höchstädter Georg Winter seit 1990 direkt in den Landtag gewählt worden. Dieses Mal trat der CSU-Politiker nicht mehr an. Nachfolger soll nach dem Willen der Christsozialen der JU-Bezirksvorsitzende und Kreisrat Manuel Knoll werden. Der Parlamentarische Geschäftsführer der FW-Landtagsfraktion Fabian Mehring wittert allerdings angesichts dieser Konstellation die Chance, für die Freien Wähler das Direktmandat im Stimmkreis Augsburg-Land, Dillingen zu gewinnen und sich damit für höhere politische Weihen zu empfehlen. Seit gut einem Jahr ist deshalb ein Wahlkampf entbrannt, bei dem diese beiden Bewerber im Mittelpunkt standen. Bei der Podiumsdiskussion unserer Zeitung in Wertingen hatten auch Constantin Jahn (Grüne), Ulrich Singer ( AfD), Fabian Wamser (SPD) und Nico Stegmayer (FDP) Gelegenheit, ihre Standpunkte darzulegen. Die faire, sachliche Diskussion der Kandidaten zählt zu den positiven Aspekten des Landtagswahlkampfs in der Region. Hier wurde das Interesse an der Landespolitik geweckt.

Vor zwei Jahren noch stritten Winter und Häusler wegen der Polder

Am Ende des Wahlkampfs rückte erstaunlicherweise die Flutpolder-Debatte in den Fokus, die im Vergleich weniger Menschen beschäftigen dürfte als etwa die Frage nach dem Erhalt der Kreiskliniken Dillingen-Wertingen oder der künftigen ärztlichen Versorgung auf dem Land. Bei der Diskussion um die Hochwasserbecken sahen die beiden Abgeordneten Georg Winter ( CSU) und Johann Häusler (FW), die nicht mehr kandidieren, in einer gemeinsamen Pressemitteilung Klärungsbedarf mit ihrem Kollegen Fabian Mehring. Zwei Jahre zuvor noch hatten sich Winter und Häusler selbst wegen der Polder heftig gestritten.

