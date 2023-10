Manuel Knoll erringt einen großen Wahlsieg

Plus Der CSU-Politiker Manuel Knoll wird mit deutlichem Abstand zum FW-Abgeordneten Mehring in den Landtag gewählt. Der Druck für den Christsozialen war groß.

Der CSU-Landtagskandidat Manuel Knoll hat am Sonntag einen großen Wahlsieg errungen. Der 33-jährige Höchstädter wurde bei seiner ersten Kandidatur mit einem deutlichen Abstand zum Abgeordneten Fabian Mehring ( Freie Wähler) als Direktkandidat in den Bayerischen Landtag gewählt. Seit einem Jahr etwa hatte der Parlamentarische Geschäftsführer der FW-Landtagsfraktion alles in die Waagschale geworfen, um den Christsozialen das Direktmandat im Stimmkreis Augsburg-Land, Dillingen streitig zu machen und sich dadurch für noch höhere politische Weihen zu empfehlen. Mitunter erweckte es tatsächlich den Eindruck, als würde der erfahrenere Mehring den Neuling Knoll hinter sich lassen und einen historischen Sieg für die Freien Wähler erringen.

Wahl im Raum Dillingen: Manuel Knoll hat dem Druck standgehalten

Nach Informationen unserer Zeitung herrschte bei den Christsozialen zudem Nervenflattern, dass sie nach der Landratswahl auch die Landtagswahl verlieren könnten. Doch Knoll hat dem Druck standgehalten und sich nicht beirren lassen. Der 33-Jährige setzte auf eine unaufgeregte Präsenz bei den Menschen vor Ort im Stimmkreis. Wie bei der Aufstellung eigener JU-Listen für den Kreistag und Kommunalparlamente in der Region versuchte Knoll, sein eigenes Profil zu schärfen und nicht auf die Verdienste seines Vorgängers Georg Winter zu bauen. Denn dies hätte bei politischen Gegnern den Verdacht genährt, Winter würde über seinen Nachfolger weiterregieren wollen.

