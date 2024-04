Mehr Polizei im Kreis Dillingen: Von gefühlten und tatsächlichen Sicherheiten

Plus Die Polizei im Landkreis kann sich über zusätzliche Kollegen freuen. Das ist gut so, denn die Aufgaben werden nicht weniger. Aber wird es dadurch sicherer?

Die Polizeidienststellen im Landkreis Dillingen erhalten mehr Stellen. Vor allem die Kripo in Dillingen soll profitieren und fast um die Hälfte der Stellen wachsen. Ist das nun ein gutes Zeichen, weil es damit sicherer wird? Oder ein schlechtes Zeichen, weil es offenbar mehr Beamte, sprich Sicherheitskräfte, braucht? Wie so oft ist es nicht ganz so einfach.

Bei der Polizei ist es ein bisschen wie mit dem Arzt: Am besten, man braucht sie nicht. Wenn man sie aber braucht, soll sie natürlich möglichst schnell vor Ort sein und auch im Bürgersinne handeln. Ähnlich wie bei den "Halbgöttern in Weiß" sind die "Ordnungshüter in Blau" allerdings längst nicht mehr für jeden Bürger Respektpersonen. Einerseits muss man sagen: Das ist auch gut so. Denn stumpfe Obrigkeitshörigkeit ist in einer mündigen Gesellschaft, wie wir wissen, nicht gerade förderlich. Andererseits ist es eine schlechte Nachricht für die Beamten, wenn die Hemmschwelle ihrer "Kunden" immer weiter sinkt. Die Polizei will jetzt dieser Arbeitsbelastung entgegenwirken und weist dem Landkreis Dillingen neue Stellen zu. Auch die Polizeistation in Wertingen, als kleinste Polizeistation in Nordschwaben, bekommt Verstärkung. Ein gutes Zeichen für die Polizistinnen und Polizisten vor Ort.

