Menschen wie Schwester Maria Elisabeth Marschalek machen den Unterschied

Plus Nach 25 Jahren hört die Leiterin des Kinderheims St. Clara in Gundelfingen auf. Eine Lebensaufgabe. Menschen wie sie bereichern den Landkreis und die Gesellschaft.

Schwester Maria Elisabeth Marschalek hat während ihrer 25-jährigen Leitung des Heims St. Clara in Gundelfingen über 1800 Kinder aufgenommen und ihnen eine neue Chance für ihr Leben gegeben. Darunter ist der junge Frank, dessen Mutter stirbt, zum Vater kann er nicht. Er wird hochaggressiv, fliegt fast von der Schule - wird durch die Arbeit im Kinderheim später zum Musterschüler. Oder Geschwister, mit denen andere Heime überfordert sind: Eigentlich sollten sie getrennt werden - doch Gundelfingen nimmt sie in der Einrichtung auf. Drei von ihnen entwickeln sich gut, der große Bruder wird kriminell.