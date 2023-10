Ministeramt für Fabian Mehring ist eine Chance für die Region Dillingen

Plus Der 34-jährige FW-Politiker Fabian Mehring wird Mitglied der bayerischen Landesregierung. Sicher ist: Er wird sein Ministerium ins Licht der Öffentlichkeit rücken.

Fabian Mehring hat es geschafft. Der 34-jährige Meitinger verfehlte zwar sein Ziel, der CSU bei der Landtagswahl im Stimmkreis Augsburg-Land, Dillingen das Direktmandat zu entreißen. Er hat aber mit 24,5 Prozent das beste Erststimmenergebnis der Freien Wähler in Schwaben geholt und darf jetzt im neuen bayerischen Kabinett als Digitalminister Platz nehmen. Entscheidend dafür ist offensichtlich nicht das gute Wahlergebnis, sondern die bessere Verbindung mit FW-Parteichef Hubert Aiwanger. Wie anders wäre es zu erklären, dass Wirtschaftsstaatssekretär Roland Weigert bei der Verteilung der Posten leer ausgegangen ist? Der FW-Politiker hatte im Stimmkreis Neuburg-Schrobenhausen das Direktmandat geholt und sich berechtigte Hoffnungen auf einen Ministerposten gemacht.

Der Landkreis Dillingen und der nördliche Kreis Augsburg könnten profitieren

Für die Dillinger Region ist die Berufung von Fabian Mehring ins Kabinett eine große Chance. Der Meitinger bekommt so noch mehr Einfluss in der bayerischen Landespolitik. Nach 33 Jahren hat die Region erstmals wieder ein Mitglied in der Landesregierung. Damals war der Burgauer Otto Meyer, der im Landkreis Dillingen kandidierte und schließlich 1990 von Georg Winter abgelöst wurde, Kultus-Staatssekretär. Fabian Mehring ist nun der erste Minister aus unserem Stimmkreis. Der Landkreis Dillingen und der nördliche Landkreis Augsburg könnten davon profitieren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen