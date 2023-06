Mödingen verspielt eine Chance

Plus Der Gemeinderat hat den Plänen für eine neue Dorfmitte in Bergheim eine Abfuhr erteilt. Das ist unverständlich - die Bürger sollten sich damit nicht abfinden.

Mit einer deutlichen Mehrheit hat der Mödinger Gemeinderat am Montagabend die Pläne für ein neues Dorfhaus in Bergheim abgelehnt. Damit lässt das Gremium eine Chance liegen, das Miteinander im Ortsteil zu beleben und eine neue Dorfmitte zu schaffen. Bei den beiden Varianten, die Bürgermeister Walter Joas vorgelegt hat, kann nur eine überzeugen: Dies ist die große Lösung, bei der ein Bürgersaal für die verschiedensten Veranstaltungen geschaffen würde. Die Mehrzahl der Gemeinderäte, und darunter auch mehrere Bergheimer, hat das Projekt wegen der finanziellen Belastung für die Kommune abgelehnt. Das ist unverständlich, denn Mördingen hat seine Pflichtaufgaben, wie zu hören war, offensichtlich erfüllt. Es geht jetzt darum, einen der schönsten Orte im Landkreis, für die Menschen attraktiver zu machen.

Das Dorfhaus sollte gebaut, das Vereinsheim saniert werden

Der Gemeinderat will aber neben dem Vereinsheim in Mödingen ganz offensichtlich keinen zweiten Versammlungssaal. Im Hintergrund schwingt wohl die Befürchtung mit, dass für das Vereinsheim, das mittelfristig ebenfalls saniert werden muss, kein Geld mehr vorhanden sein könnte, wenn in Bergheim ein neues Dorfgemeinschaftshaus gebaut wird. Hier darf es aber kein Entweder Oder geben: Das Dorfhaus sollte gebaut und das Vereinsheim muss, wenn es nötig wird, saniert werden. Der Haushalt der Gemeinde Mödingen wird dies verkraften.

