Moore im Landkreis bieten Chance für regionalen Klimaschutz

Plus Die Renaturierung von Mooren im Landkreis Dillingen bindet Treibhausgase. Eine schnelle Möglichkeit in der Klimakrise - zumindest in der Theorie.

Wen man sich mit der Klimakrise und ihren Folgen beschäftigt, fühlt man sich oft ohnmächtig. "Was kann ich da schon ausrichten?", ist schnell die Frage, die in den Kopf schießt. Neben persönlichen Einschränkungen gibt es auch Möglichkeiten, die direkt vor unserer Haustüre liegen. Und das wortwörtlich. Eine davon sind die Moore, wie das Donaumoos in Gundelfingen, das Wittislinger Moor oder Dattenhauser Ried.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen