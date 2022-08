Mutige Gründer aus der Region: Wir brauchen mehr davon!

Die gute Idee reicht nicht aus, es braucht auch Mut. Und den sollten die Kunden und Kundinnen in Nordschwaben belohnen und vor Ort einkaufen.

Reishi heißt die Pilz-Sorte, die das ewige Leben verspricht. Ob das stimmt, sei dahingestellt. Aber sicher ist: Der auf den ersten Blick etwas unförmige, braune Pilz ist eine wahre Protein-Bombe und soll schon im alten China dem Kaiser geholfen haben. Und jetzt verdient ein junger Biologe aus dem Landkreis Donau-Ries sein Geld damit. Wie berichtet, hat die IHK diese Woche bilanziert, dass es ausgerechnet mitten in der Corona-Pandemie in Schwaben so viele Neugründungen wie lange nicht mehr gab. Immer mehr Menschen in der Region gründen ihr eigenes Unternehmen - auch im Landkreis Dillingen.

Fische aus Berghausen bei Blindheim sind ein Erfolg

Zwar kein Gründer, aber mindestens genauso mutig: Tobias Weißenburger betreibt im kleinen Berghausen bei Blindheim mit 700 Fischarten weltweit ein erfolgreiches Geschäft. Mit seinem Cichlidenstadel, den er übernommen hat, hatte auch er den richtigen Riecher.

Ob ein exotischer Fisch und ein außergewöhnlicher Pilz: Die Idee für ein erfolgreiches Unternehmen ist nur die Basis. Dann braucht es vor allem Mut, diesen eigenständigen Weg auch zu gehen. Und genau den sollten wir Kunden und Kundinnen unterstützen. Kauf vor Ort darf nicht nur ein Spruch sein, sondern ist wichtiger Beitrag für eine lebendige Heimat. Die Gründer und Gründerinnen im Kreis Dillingen zeigen uns, wie es geht. Respekt.

