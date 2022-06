Nach der Dillinger Landratswahl jetzt miteinander anpacken

Plus Bei der CSU im Kreis Dillingen sitzt der Frust nach der verlorenen Landratswahl tief. Eine Aufarbeitung der Wahlniederlage ist notwendig. Zu lange dauern sollte die Beschäftigung der Partei mit sich selbst aber nicht.

Dass der Frust bei den Christsozialen im Landkreis nach der verlorenen Landratswahl tief sitzt, ist verständlich. Der Haunsheimer Bürgermeister Christoph Mettel war ein respektabler Kandidat. In der Stichwahl fiel der CSU-Bewerber (14.261 Stimmen) aber deutlich hinter Markus Müller (Freie Wähler) zurück, der mit 18.078 Stimmen zum Landrat gewählt wurde.