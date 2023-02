Nach Leukämie-Typisierungsaktion in Höchstädt: Nicht locker lassen

Fast tausend Menschen haben sich bei der DKMS-Aktion in Höchstädt registrieren lassen. Ein toller Erfolg, der hoffentlich keine Eintagsfliege bleibt. Lebensretter sind gesucht!

Das Schicksal der kleinen Ida aus Mörslingen bewegt die Menschen. Nicht nur im Landkreis Dillingen, sondern weit darüber hinaus. Die Dreijährige ist schwerkrank, hat Leukämie. Seit Anfang Januar ist sie rund um die Uhr in der Ulmer Kinderklinik und muss eine starke Chemotherapie über sich ergehen lassen. Nur eine Stammzellenspende kann das Leben von Ida retten.

Sofort nach Bekanntwerden dieser schlimmen Diagnose hat sich eine Welle der Hilfsbereitschaft breitgemacht. Unzählige Male wurde auf sämtlichen Kanälen der Aufruf für eine Registrierung bei der DKMS geteilt. Familie, Freunde, Kindergarten-Mamis, Vereine, Stadt, Gemeinde und Landkreis und noch viel mehr freiwillige Helfer und Helferinnen haben so am vergangenen Samstag in der Höchstädter Nordschwabenhalle eine große DKMS-Typisierungsaktion auf die Beine gestellt.

Stammzellenspenden können Patienten mit Blutkrebs das Leben retten

Mit einem gigantischen Ergebnis: Fast tausend Menschen sind gekommen und haben sich registriert. Zudem sind fast 6400 Euro zusätzlich an Spenden zusammengekommen. Das macht Mut. Nicht nur der kleinen Ida und ihrer Familie. Uns allen. Denn es zeigt: Wenn es darauf ankommt, dann ist Nächstenliebe im Landkreis Dillingen nicht nur ein großes Wort.

Aber, und das ist mindestens genauso wichtig: Jetzt darf nicht locker gelassen werden. Der tolle Erfolg der Typisierungsaktion darf keine Eintagsfliege sein. Es gibt immer noch viel zu viele Menschen, die schwerkrank sind und auf eine passende Stammzellenspende warten. Und selten ist es so einfach, Lebensretter oder Lebensretterin zu werden. Mund auf, Stäbchen rein. Fertig.

