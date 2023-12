Nach Pisa-Debakel: Jetzt schlägt die Stunde der Dillinger Lehrerakademie

Plus Wer bessere Schülerbildung will, darf die Lehrerbildung nicht vergessen. Gerade die Dillinger Akademie ist jetzt gefragt, findet unser Autor.

Das Wort "Pisa-Schock" ist in der deutschen Bildungslandschaft mittlerweile zur Schreck-Vokabel geworden. Die internationale Bildungsstudie ist zwar nicht unumstritten, sie gibt aber wichtige Hinweise auf die schulische Großwetterlage in unserem Land. Deutsche Kinder und Jugendliche tun sich offenbar besonders schwer beim Lesen und Schreiben. Der Wertinger Lehrer Hans-Jürgen Seifert vermutet eine Melange an Gründen: vom Daddeln am Handy über Corona-Home-Schooling bis zum chronischen Bewegungsmangel bei Schülerinnen und Schülern.

Mal wieder müssen die Lehrerinnen und Lehrer geraderücken, was in der Gesellschaft schief steht. Wichtig ist jetzt, sie dabei nicht allein zu lassen. Lehrkräfte müssen Bescheid wissen über die sich ständig verändernden Herausforderungen in ihrem Beruf. Jetzt schlägt die Stunde der Fort- und Weiterbildung, wie sie an der Dillinger Akademie für Lehrerbildung und Personalführung (ALP) seit Jahrzehnten angeboten wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen