Neue Windräder nahe Holzheim? Ein großer Schritt in die richtige Richtung

Ein neuer Windpark im Landkreis Dillingen wäre ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz. Die Verantwortlichen müssen jetzt auf die Bürger zugehen.

Es gehört Mut dazu, als Gemeinderat das Thema Windkraft anzugehen. Denn Kritik lässt in aller Regel nicht lange auf sich warten – auch wenn sie oft unbegründet ist. Dass man sich in Holzheim informiert und erste Konzepte erarbeitet, zeugt aber nicht nur von Mut, sondern ist auch ein großer Schritt in die richtige Richtung.

Die Folgen unserer Abhängigkeit sehen wir in Brandenburg und im Ahrtal

Denn ohne massiven Ausbau Erneuerbarer Energien geht es nicht. Die vergangenen Tage haben das noch verdeutlicht. In Russland dreht man den Gashahn weiter zu, in Deutschland dreht man durch. Wenn auch nicht zur Lösung der aktuellen Energie-Krise, so würden Windräder in Holzheim in ein paar Jahren zumindest zu anderen Themen beitragen: der Unabhängigkeit von Energieimporten aus dem Ausland, dem Ende fossiler Energie, der Klimaneutralität. Die Folgen unserer Abhängigkeit von Öl, Kohle und Gas sehen wir an den Waldbränden in Brandenburg, der Flut im Ahrtal und den trockenen Wäldern vor unseren Haustüren.

Noch ist über den Holzheimer Windpark nichts entschieden. Die Verantwortlichen von Gemeinde und Planungsbüro sollten aber schnellstmöglich auf die Bürgerinnen und Bürger zugehen und sie genau über das Projekt und Beteiligungsmöglichkeiten aufklären. Denn nur so lassen sich Ängste abbauen und mögliche Bürgerinitiativen verhindern, die das ganze Vorhaben torpedieren oder zumindest verzögern. Dass die Zeit drängt, dürfte allen klar sein.

