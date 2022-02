Pendeln im Landkreis Dillingen: Mehr in Bus und Bahn investieren

Plus Viele Menschen aus dem Landkreis Dillingen pendeln zur ihrer Arbeitsstelle. Dafür müssen Bus- und Bahnverbindung im Landkreis Dillingen attraktiver werden.

Für Pendler gehört der Weg zur Arbeitsstelle zum Alltag. Das kann an manchen Tagen mühsam werden. Ob mal wieder auf den verspäteten Zug warten, den Bus verpassen oder mit dem Auto, das immer teureren Sprit verschlingt, ewig im Stau stehen oder Umleitungen fahren – ein Vergnügen ist die Fahrt zur Arbeit oft nicht.