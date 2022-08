Personalmangel an Dillinger Klinik: Was wir tun können

Die Situation am Dillinger Krankenhaus ist dramatisch. Deshalb ist eine Entscheidung des Landkreises mehr als richtig.

Was genießen wir den Sommer 2022. An allen Wochenenden ist derzeit in der Region jede Menge geboten. Große Festivals, bunte Märkte und unzählige Veranstaltungen finden quer durch den Landkreis Dillingen statt. An Gelegenheiten, endlich wieder mit Familie und Freunden ungezwungen zusammen zu sein und zu feiern, ist groß - und kaum ein Organisator oder eine Organisatorin kann sich derzeit über zu wenig Gäste freuen. Das perfekte Sommer-Wetter zum Ferienstart tut sein Übriges. Corona? Scheint vergessen, dabei ist die Situation im Kreis Dillingen derzeit mehr als angespannt.

Patienten und Personal in Dillingen schützen

Denn in nahezu allen Betrieben und Unternehmen häufen sich die Corona-Fälle aktuell extrem. Gefühlt alle, die bislang noch nicht infiziert waren, stecken sich an und es gibt viele Menschen, die schon ein zweites Mal mit einer Covid-19-Infektion zu kämpfen haben. Diese Situation muss auch das Dillinger Kreiskrankenhaus bewältigen. Hinzu kommt Urlaubszeit, genereller Fachkräftemangel und andere Krankheiten, die die Verantwortlichen zwingt, eine internistische Station zu schließen. Um Personal zu schützen und im gleichen Zug auch die Versorgung zu garantieren. Das ist dramatisch.

Neue Pflegeschule in Wertingen

Deshalb ist es der absolut richtige Schritt, dass der Landkreis Dillingen Millionen investiert, um die beiden Klinik-Standorte in Wertingen und Dillingen zu stärken. Vor allem der Bau der Pflegeschule lässt hoffen, dass mehr Personal in Zukunft zur Verfügung steht. Aber auch wir können etwas tun. Trotz aller Freude über den schönen Sommer dürfen wir nicht vergessen: Die Corona-Pandemie ist noch nicht vorbei und unser Verhalten beeinflusst mit die Dauer.

Lesen Sie dazu auch