Politik und Bevölkerung: Jeder muss etwas zum Klimaschutz beitragen

Gute Vorsätze sind schnell gemacht, betreffen jedoch meist nur einen selbst. Gute Klima-Vorsätze jedoch würden allen etwas bringen. Vor allem auf politischer Ebene.

Abnehmen, mit dem Rauchen aufhören, öfter an die frische Luft gehen: (Gute) Vorsätze sind meist verzweifelte Versuche der Selbstoptimierung, die schnell gemacht und schnell wieder vergessen werden. Denn oft kommt doch etwas dazwischen. Stress in der Arbeit, die neue Netflix-Serie und natürlich die gemütlich gewordene Gewohnheit.

Wer ohnehin kaum Erfolg für selbst optimierende Vorsätze sieht, der kann stattdessen was für andere tun. Und zwar für jene, die er vielleicht gar nicht kennt. Künftige Generationen zum Beispiel. Wie wäre es deshalb mit ein paar guten Vorsätzen fürs Klima? Einen Unterschied können auch kleine Veränderungen machen. Statt viermal die Woche Fleisch vielleicht nur einmal die Woche. Und wer sich ein neues Auto anschaffen muss, könnte den Spritverbrauch als wichtiges Kaufkriterium beachten.

Klimastrategien dürfen nicht in der Schublade landen

Doch sosehr sich jeder nach seinen Möglichkeiten anstrengen und etwas für das Klima tun sollte, sosehr sind unsere politischen Vertreterinnen und Vertreter gefragt, tätig zu werden. Gerade Kommunen sollten mit gutem Beispiel vorangehen. Eine Solaranlage auf dem Dach eines öffentlichen Gebäudes schont nicht nur die Umwelt, sondern auf lange Sicht auch die öffentlichen Finanzen.

Auch im Kreis Dillingen haben sich Politiker Ziele gesetzt fürs neue Jahr. Der Landkreis möchte etwa eine eigene Klimastrategie. Und in Wertingen soll beispielsweise ein Plan erarbeitet werden, wie dem Klimawandel begegnet werden kann. Das sind positive Signale, dass sich Kreise und Kommunen Gedanken machen und nicht nur auf Signale aus der Landespolitik warten. Bleibt zu hoffen, dass die Pläne und Strategien nicht in der Schublade verschwinden, wie so viele gute Vorsätze fürs neue Jahr.

