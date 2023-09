Quereinsteigerin bei der Kita in Mörslingen: Es ist nie zu spät

Marion Kopp hat mit 58 Jahren beschlossen, noch mal eine Ausbildung zu machen. Das ist beeindruckend und gleichzeitig inspirierend.

Das Leben geht oft seltsame Wege. Und ja: Mitunter verläuft es ganz anders, als man es plant oder sich wünscht. Das betrifft oft berufliche Entscheidungen. Glücklich können sich dabei all diejenigen fühlen, die schon als junge Menschen wissen, was sie einmal werden wollen und die Chance bekommen, dies auch machen beziehungsweise lernen zu dürfen. Dabei spielen so viele Faktoren eine Rolle: familiäre Situation, Schulnoten, Ausbildungsplätze oder etwa finanzielle Möglichkeiten.

Eine Entscheidung fürs Leben

Marion Kopp, die derzeit eine Ausbildung zur Ergänzungskraft in der Kita in Mörslingen absolviert, ist es als Teenager so gegangen wie ganz vielen Menschen. Statt Berufswunsch ist es die solide Ausbildung geworden – und das ist sicherlich immer eine gute Entscheidung und der erste Schritt ins Arbeitsleben. Entscheidend ist aber, ob die Wahl, die man als junger Mensch vielleicht auch mit Rücksicht auf die Eltern getroffen hat, bis zur Rente in Stein gemeißelt bleiben muss.

Denn eines ist klar: In der Regel nimmt der Beruf die größte Zeit in unserem Alltag ein, mindestens unser halbes Leben besteht in irgendeiner Form von Arbeit. Deshalb sollte doch neben Karriere oder Gehalt doch vor allem eines im Mittelpunkt unserer Jobwahl stehen: Glücklichsein. Das ist nicht immer einfach und hört sich sicher leichter an als es ist. Aber zumindest sollte man dieses Ziel nie aus dem Auge verlieren.

Mit 58 Jahren noch mal Lehrling

Die Geschichte von Marion Kopp ist dabei beeindruckend und inspirierend zugleich. Mit 58 Jahren noch mal büffeln und eine Ausbildung machen – dafür braucht es Energie und Überzeugung. Andere rechnen sich in diesem Alter schon die Zeit bis zur Rente aus. Natürlich ist kein Werdegang zu vergleichen. Auch der von Marion Kopp kann nicht einfach auf andere übertragen werden. Aber was ihre Geschichte zeigt: Es ist nie zu spät, um etwas zu verändern. Für sich.

