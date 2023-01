Söder und Aiwanger sollten gemeinsam anreisen

Plus Für die CSU und die Freien Wähler geht es im Landtagswahlkampf in der Region um viel. Es gibt bei dieser brisanten Konstellation schon jetzt einen Gewinner.

Ob Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger künftig zögern wird, wenn er Festreden im Landkreis Dillingen übernimmt? Wir wissen es nicht. Der Freie-Wähler-Chef wird aber auch bei seinem Auftritt im Juni bei den Schützen in Finningen nicht die Hauptrolle spielen. Denn neben dem stellvertretenden Ministerpräsidenten hat nun auch der CSU-Vorsitzende Markus Söder sein Kommen angekündigt.