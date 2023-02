Solarplatten auf Denkmälern sind nicht mehr als ein Feigenblatt

Plus Die Staatsregierung will das Denkmalschutzgesetz aufweichen, damit mehr Solaranlagen auf Denkmälern installiert werden können. Das Vorhaben wird letztlich nicht viel bringen.

Alte Häuser sind einfach schön. Und gleichzeitig können sie ganz schön ungemütlich werden. Hohe Decken und historische Fenster sind ein Trumpf, bis die Gasrechnung im Briefkasten liegt. Viele Denkmalimmobilien sind eben leider vor allem eines: ein energieeffizienzklassischer Totalausfall. Das Vorhaben der Staatsregierung, das Denkmalschutzgesetz so aufzuweichen, dass Solaranlagen und Dämmungen an denkmalgeschützten Häusern eher genehmigt werden, wirkt insofern zunächst vernünftig. Für den Klimaschutz wird es aber nicht mehr sein als ein Feigenblatt.