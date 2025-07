Sprachtests an Schulen: Freistaat muss wohl noch nachsitzen

Es klingt wie ein schlechter Scherz, wenn man Rektorinnen zuhört, wie sie das Prozedere rund um die Sprachstandstests schildern. Alle Eltern mussten per Brief benachrichtigt werden, manche verstanden den Brief nicht oder ignorierten ihn, andere schicken die Bescheinigung über die Sprachfähigkeiten ihres Kindes dann – wie vorgesehen per Brief an die Schule oder gaben die dort ab. Erschienen die Eltern nicht zum Sprachtest, musste ein erneuter Termin per Post angekündigt werden. Nachvollziehbar, dass das ein großer bürokratischer Aufwand war. Gleichzeitig setzt die Schule bereits im Unterricht auf KI als Unterstützung.

Anliegen der Sprachtests ist richtig, an der Umsetzung mangelt es

Es ist ein weiteres Beispiel dafür, dass manche Datenschutzregeln mehr schaden als nutzen. Dass Deutschland noch immer in Sachen digitaler Kommunikation zwischen Bürgern und Behörden ein Entwicklungsland ist. Dabei ist das Anliegen, dass alle Kinder mit den möglichst gleichen Fähigkeiten in ihre Schulkarriere starten, ja richtig. Lehrkräfte sind schon als Ersatz-Erziehungsbeauftragte genug gefordert. Dass sie dann auch noch ihren Unterricht an jeden einzelnen Schüler exakt anpassen müssen, ist schlicht unmöglich. Dafür bräuchte es mehr Personal, das wohl erst einmal nicht in Sicht ist. Es bleibt also zu hoffen, dass man bei der Organisation der Sprachtests einiges anpasst. Schließlich brüstet sich der Freistaat immer damit, Bürokratie abbauen und die Verwaltung digitalisieren zu wollen. Da muss er aber offenbar noch gehörig nachsitzen.