TTL-Mitarbeitende wollen Klarheit

Plus Die Geschäftsführung von TTL könnte der Belegschaft unnötige Kopfschmerzen ersparen, findet unser Autor Dominik Bunk.

Sollten sich die Vorwürfe – Lohn und Kommunikation fehlen – gegen den Raumausstatter TTL als wahr herausstellen, fügt die Geschäftsführung den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unnötiges Leid zu. An Arbeitsstellen hängen Existenzen. Mieten, Hauskredite und andere Rechnungen müssen zeitig bezahlt werden, sonst drohen Konsequenzen. Das wird schwierig, wenn ohne Vorwarnung oder jegliche Art von Kommunikation der Lohn nicht mehr gezahlt wird. Ob das Geld irgendwann den Weg aufs Konto der Belegschaft findet, bleibt fraglich.

Dass Angestellte trotzdem weiterarbeiten, zeigt, dass sie einen Druck fühlen. Sie wollen oder können ihre Kolleginnen und Kollegen, aber auch ihre Kunden nicht im Stich lassen. Dazu möchte ein großer Teil weiterhin im Unternehmen bleiben – zumindest für den Fall, dass es fortbesteht. Am Freitag soll eine Betriebsversammlung stattfinden. Ob es dazu kommt, zweifeln manche der TTL-Belegschaft an. Dabei wünschen sich die meisten, unabhängig von ihrem Standort, einfach eine Antwort, einen Abschluss, eine Zukunftsaussicht – Klarheit. Fast schon egal, ob positiv oder negativ.