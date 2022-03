Ungeahnte Folgen

Die Ukraine-Krise betrifft uns in vielerlei Hinsicht. Die Energiepreise sind einer davon. Hat die Landwirtschaft die Lösung?

Hubert Aiwanger ist bekannt für seine knackige Wortwahl. Ein Beispiel: "Skandale wie in einem Augsburger Pflegeheim regen die Leute nicht so auf wie Spaltböden oder Anbindehaltung." Was der bayerische Wirtschaftsminister damit sagen will: Die Landwirtschaft polarisiert. Dabei sorgt sie für unsere Lebensmittel und Energie.

Es ist kein Wunder, dass die oft umstrittenen Biogasanlagen plötzlich wieder in sind: Sie produzieren Energie auch ohne Sonne und Wind, rund um die Uhr. Mit weiteren attraktiven Förderprogrammen würden sich sicherlich noch Höfe für den Betrieb einer Biogasanlage entscheiden. Doch bräuchten wir die Felder nicht eher für Lebensmittel?

Biogas ist nicht alles, aber...

Und schon ist man mittendrin in der "Tank statt Teller"-Diskussion, doch sie lohnt sich. Denn vielleicht ist manche Fläche wirklich besser für Mais geeignet, aber eben nicht jede. Welche Frucht wo am besten wächst, das wissen die Bäuerinnen und Bauern selbst. Und Biogas ist nicht alles.

Denn der Landkreis Dillingen hat ein hohes Sonnenpotential und das könnte man noch intensiver nutzen. Beim Landfrauenforum wurden schwimmende PV-Anlagen auf Seen angesprochen oder auf Flächen, wo vorher Kiesabbau stattfand. Und dann sind da noch ganz viele Dächer.

Auch für Windkraft gibt es Potenzial im Dillinger Land

Was also wäre noch sinnvoll? Für Windkraft ist an einigen Orten Potenzial da. Vielleicht auch Agri-PV-Anlagen? Erste Versuche gibt es bereits. Doch auch wie beim privaten Umbau der Heiz- und Energiegewinnung ist eines klar: Ohne attraktive Förderungen wird es nichts. Und dann bleiben wir weiterhin von russischem Gas abhängig, für das, wie der schreckliche Krieg zeigt, Deutschland sehr viel Geld ausgibt. Es könnte sinnvoller und nachhaltiger investiert werden, in umweltfreundlichen Strom, der in der Region erzeugt wird - und uns ein bisschen unabhängiger von den weltweiten Warenströmen macht.

