Unsere Kinder sind auch Corona-Helden

Wir reden oft über sie, aber selten mit ihnen. Dabei müssen die Kinder in der Corona-Pandemie so einiges wegstecken.

Mindestens drei Mal in der Woche müssen sich die Kinder testen – und das schon in den Kitas. Die Buben und Mädchen, die im Landkreis Dillingen in die Schule und in den Kindergarten gehen, müssen ganz schön was auf sich nehmen. Und das seit mehr als zwei Jahren. Mussten sie nach Ausbruch der Pandemie erst monatelang zuhause bleiben und konnten nicht mit ihren Mitschülern und Mitschülerinnen gemeinsam pauken.

