Vierte Corona-Welle im Kreis Dillingen: Die Gemeinschaft ist gefragt

Plus Die Corona-Lage im Kreis Dillingen spitzt sich zu. Die Zahl der Todesfälle steigt, die Kriminalpolizei entdeckt gefälschte Impfpässe. Nun kommt es auf die Gemeinschaft an.

Die Corona-Pandemie nimmt weiter Einfluss auf unser Leben. Mit der vierten Welle macht sich zwischen den Menschen Unmut breit. Nach einem Sommer mit zumindest etwas Normalität, fühlt sich dieser Winter wie eine anstrengende Wiederholung an: neue Corona-Maßnahmen, steigende Inzidenzen, eine neue Virusvariante, Spaziergänge bei tristem Wetter.